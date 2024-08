Kontrolli üle! Murdvarastel on uus viis, kuidas ohvreid valida

Kuigi statistikale otsa vaadates selgub, et Saksamaa pealinnas on sissemurdmiste arv viimastel aastatel tublisti vähenenud, tuleb neid ikka ette. Berliini politsei teatab nüüd uuest võttest, mida murdvargad ohvrite leidmiseks kasutavad, vahendab Bild.

Eduka sissemurdmise aluseks on see, et pererahvas on mujal. Seda teadmist Berliini murdvargad enda kasuks pööravadki. Kuid kuidas teevad vargad endale selgeks, et pererahvas on pikemalt kodust ära? Selleks kasutavad vargad niiti.