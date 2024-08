Pank vastab: millal on sobiv aeg kodu osta?

«Kinnisvaraturgu, nagu ka laenuturgu, on üsna raske väga pikalt ette ennustada, mistõttu võib mõnikord madalamate hindade või euribori languse ootamine lõppeda sellega, et arengud kulgevad soovitust vastupidises suunas. Seega kui kinnisvara plaanitakse osta pikemaajaliseks koduks, siis üldjuhul on selleks pea alati hea aeg,» ütles Kikas.

Kui ostuks soovitakse kasutada kodulaenu, siis seda, kas ning millises ulatuses laenu võtta, mõjutavad eelkõige inimese vanus, töökogemus, kompetents, haridus ja paiknemine tööturul. Kikas tõi näite, et kui tegemist on noore inimesega, kel on väga selged oskused, töökogemus konkurentsivõimelises ja perspektiivikas sektoris ning raha jääb igakuiselt alles ka säästmiseks, siis võib ta üldjuhul mõelda maksimaalse laenusumma võtmisele. Teisalt kui laenuvõtja töötab sektoris, kus ei ole kõige helgemad ajad ning säästudeks raha ei jätku, pole maksimaalse laenu taotlemine mõistlik.

Tema sõnul tasub kindlasti meeles pidada, et maksimaalseks ajaks ehk 30 aastaks saavad laenu võtta kuni 45-aastased inimesed. «Kui esimene kodu ostetakse hilisemas eas, siis unistuste kodu ostmisel võib takistuseks saada lühem laenu tagasimaksmise periood. Mida lühem see on, seda suurem on konkreetse laenu igakuine makse ning see võib saada takistuseks, kui igakuine sissetulek sellist kuumakset ei võimalda,» selgitas Kikas.