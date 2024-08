Ekspert annab nõu: täiuslik vannituba saab alguse nutikatest detailidest

Idee: Miks mitte lisada pistikupesa kappi? Nii saad laadida hambaharja, pardlit või muid vahendeid nii, et need ei ole nähtaval.

«Hästi paigutatud ja valgustatud peegel annab vannitoa üldmuljele palju juurde, peegel teeb ruumi avaramaks ja seega tasub eriti väikeste pesuruumide puhul kaaluda võimalikult suure peegli kasutamist. Peegli valgustamise puhul tuleks aga taas mõelda, milleks peeglit kõige rohkem vaja läheb ning kindlasti arvestada ka kasutajate pikkusega. Kui vannitoa peegel on oluline meikimisel või habeme ajamisel, on vajalik näole ja mitte näiteks seinale langev valgus,» selgitas Alina Kester.

«Valgusega peegli puhul tulebki varakult kontrollida, et peegli jaoks oleks planeeritud vajalik kaablivaru. Samuti tuleb läbi mõelda, kas peegli valgus on lahendatav eraldi lülitiga või tuleb valida peegel, millel on oma lüliti olemas ja mis võimaldab valgust vahetada. Paljudel peeglitel on lisaks valgusele ka sisse-ehitatud udueemaldus, mis on mugav lahendus, sest siis ei jää peegel uduseks, kui ruum on niiske,» lisas Alina Kester.