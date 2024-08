Kuna kinnisvarahinnad on Eestis paljude koduostjate jaoks üle mõistuse kõrged, on idee osta endale hoopis ühe euro eest üks muinasjutuline majake Itaaliasse erakordselt joovastav.

Mitmed Itaalia väikelinnad on viimase paari aasta jooksul sattunud uudistesse just sellega, et nad müüvad kinnisvara kõigest ühe euro eest. Kuid kuidas see skeem toimib ja kas ka sinul on lootust endale üks neist ihaldatud villadest skoorida?