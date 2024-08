ROPP VÄRK Torupuhastajad sikutasid kanalisatsioonist välja 50-kilose rasvakäki

Ettevõte kirjeldas pressiteates, et reageeris Horshami linnas kanalisatsiooni ummistuse teatele. Kohale saabudes tervitas neid üsna võigas vaatepilt: 50-kilogrammine tualetitpaberite, mähkmete ja tampoonidega torujaks vorstiks kokku kleepunud rasvakäkk.

«Niisketest salvrätikutest ja muudest mittelagunevatest asjadest, nagu hügieenitooted ja mähkmed, moodustub koos kodust või ettevõtetest torust alla lastud rasvast selliseid ummistusi juba liiga tihti,» ütles Sussexi piirkonna kanalisatsioonivõrgu juht Robert Williams. «Fatberg'id on meie piirkonna põhiline reostuse põhjustaja. Õnneks jõudsime õigel ajal kohale, et see koletis hävitada.»