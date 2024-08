Kui loodus tungib tuppa: mida teha ootamatute külalistega

Kõigepealt tuleb meeles pidada, et kõik Eestis elavad nahkhiireliigid on kaitse all ning neile kahju tekitamine või nende elupaiga häirimine on rangelt keelatud. Nahkhiirtel on õrnad tiivad ja selleks, et teda mitte vigastada, võib kasutada tema püüdmiseks kaanega karpi, hästi sobib ka paksem kaanega kartongkarp (nt kingakarp on hea valik). Tähtis on ka meeles hoida, et tasub kindad kätte panna! Kuigi meie riigis ei ole olnud juhtumeid, kus nahkhiired oleks marutaudi inimestele edasi kandnud, tuleb siiski metsloomadega kokkupuutel oma ohutust meeles pidada.