OSTA ÄRA Kultusõudukast tuntuks saanud maja otsib uut julget omanikku

Maja on 45 aasta jooksul esimest korda müügis ning müügikuulutuses rõhutatakse, et see on paranormaalsetest nähtustest puhas ja valmis uut peret vastu võtma. Müügiga tegelev kinnisvaramaakler Lauren Murdock Equity Unionist on maininud, et inimestel on maja vastu väga suur huvi.

Maja pindala on 220 ruutmeetrit ning seal on avar elutuba suurte akendega, mis lasevad rohkelt loomulikku valgust sisse. Ametlike õhtusöökide jaoks mõeldud söögituba viib fännide rõõmuks algupärases stiilis kööki, kus on uuendatud köögiseadmed.

Lisaks on seal hubane kamin, kontoriruum, mida saab muuta lisamagamistoaks, ja kolm magamistuba, mis jagavad ühte vannituba. Peamises magamistoas on kõrged laed ja suur vannituba, kus on eraldi dušinurk ja suur walk-in-garderoob, vahendab People.

Maja juurde kuulub ka kolmekohaline garaaž ning tagahoovis on suur bassein ja mullivann. Müügikuulutuses naljatatakse, et maja on turvalisem kui portaali loomine teise dimensiooni, vihjates filmi sündmustele.

See on ainulaadne võimalus omada osa Hollywoodi ajaloost.

Vaata pilte majast allpool.