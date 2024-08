ESIMENE ARMUVALU Kas sa ikka päriselt mõistad oma last?

Esimene armastus on ilusamaid kogemusi elus. See on aeg, mil emotsioonid on laes ja kõik tundub roosiline. Kuid, nagu paljud meist mäletavad, ei kesta see alati igavesti. Teismeliste jaoks võib nende esimese suhte lõpp olla väga valus, mille korral vajavad nad vanematelt suurt tuge ja toetust. See, kuidas vanemad oma lapsele sel hetkel toeks on, võib oluliselt mõjutada noore teismelise toimetulekut ja hingehaavade paranemist.