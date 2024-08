Tallinnas on üürikorterite valik tänavu suur

«Kui varasematel aastatel on tudengid hakanud üürikorterit otsima juba juulis, siis tänavu on aktiveerumist märgata alles augustis. Nõudlust vähendab ka see, et paljudes peredes on otsustatud, et tänastes majanduslikes oludes on mõistlik noortel kauem kodus elada,» kirjeldas 1Partner Kinnisvara maakler-konsultant Helen Šank, lisades, et kuna kasutatakse palju e-õpet, siis pole noortel vaja nii sageli füüsiliselt loengutesse kohale minna, mis omakorda vähendab vajadust samas linnas elamise järele.

Kui on soov siiski omaette kolida, siis peab olema valmis ühes kuus välja käima vähemalt 250 eurot ja jooksvad kommunaalkulud, mille eest on Tallinnas võimalik üürida ühiselamu tuba meenutav, umbes 14-18 ruutmeetrine, elamiskõlblik korter. «Traditsioonilistes mõõtudes ühetoaliste korterite üür algab 350 eurost kuus ja needki asuvad pigem vanemates majades kesklinnast kaugemal,» kirjeldas Helen Šank.

Kui kaks aastat tagasi andsid Tallinna üürituru tooni Ukrainast saabunud sõjapõgenikud, siis tänaseks on see mõju kadunud. Helen Šanki sõnul on suurem nõudlus hetkel kolmetoaliste üürikorterite järele, milles võivad rolli mängida need Ukraina perekonnad, kes on Eestis jalad alla saanud ning soovivad perele leida suurema elamispinda.

«Ka tudengite seas on levinud nii-öelda kamba peale 3-4-toalise korteri üürimine laialt levinud, kuna see tuleb rahaliselt soodsam,» sõnas Šank ning lisas, et üüriturule on tulnud ka inimesi, kes on otsustanud endale kuulunud kinnisvara Eestis maha müüa, vabanenud raha mujale investeerida ja eelistavad nüüd vähemalt mõneks ajaks üüripinda.