USKUMATU Müüki tulevad pimedas helendavad petuuniad

Teadlased on loonud petuuniad, mis säravad öösel maagiliselt või hoopis radioaktiivselt roheliselt. Taimede fluorestsents on tahtlike geneetiliste muudatuste tulem ning on inspireeritud sarnaselt pimedas helendavatest seentest. Pimedas helendavad petuuniad ei vaja tavalistest teistsugust hoolt ning on täiesti ohutud.

Unikaalsete taimede taga asuv ettevõte Light Bio sai aasta alguses USDA-lt (Ameerika Ühendriikide Põllumajandusministeerium) loa oma helendavate petuuniate müümiseks.

Helendavad petuuniad. Foto: Light Bio/Cover Images/Scanpix

Iga taim maksab 29 dollarit ning neid saab tellida ettevõtte koduleheküljelt. Selleks aastaks on kaup välja müüdud, kuid huvitundjad saavad end järgmise aasta ootejärjekorda kirja panna. Siinkohal tasub rõhutada, et Euroopa Liitu neid taimi tarnida ei saa ega tohi. Antud toode on eksklusiivselt USA turu jaoks.

Light Bio tegevjuht Keith Wood kommenteeris: «See verstapost ja maagiline kogemus, mida me inimestele üle kogu riigi toome, on kestnud aastakümneid. Aitasin 1986. aastal luua esimese helendava taime, mis on inspireerinud teadlasi kogu maailmas.»

Light Bio loodab, et nende tehnoloogial võib olla teisigi kasutusviise peale silmailu.

Petuuniad valiti ettevõtte esimeseks taimeks, kuna neid on lihtne kasvatada ja neil on palju õisi.