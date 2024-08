Ekspert avaldab detaili, mis on kinnisvara müümisel määrava tähtsusega

«Panga jaoks on oluline, et kinnisvarast tehtud pildid oleksid kooskõlas kuulutuses sisalduva infoga. Aeg-ajalt leiavad panga spetsialistid fotodelt teatavaid detaile ja nüansse, mis tekitavad küsimusi või on isegi põhjuseks laenuandmisest loobumiseks,» ütles Rebane.

Ta meenutas hiljutist olukorda, mil turule tuli ühetoaline korter, mida klient osta soovis. Panga spetsialistid avastasid fotodelt trepi ning hiljem omanikuga suheldes selgus, et trepp on pööningule pääsemiseks ühiskasutatav kõigile majaelanikele. Asjaolu ilmnemisel kadus ostjas huvi ning ühtlasi ei kvalifitseeru selline korter ka kodulaenu saamiseks.

Rebane soovitab koduostjatel pilte tähelepanelikult analüüsida. Ta selgitas, et sageli ilmub portaalidesse kuulutusi, mille puhul püütakse huvi tekitamise ja loo jutustamise eesmärgil ümberkaudse looduse või infrastruktuuriga manipuleerida. Näiteks tehakse maja juurest droonifoto merest, mis jätab justkui mulje, et meri on kiviviske kaugusel, lisaks kirjutatakse kuulutuse pealkirja kõnekalt juurde «kodu mere ääres». Avades kaardirakenduse võib selguda, et meri on korterist linnulennult lausa mõne kilomeetri kaugusel.