Tähtajatu või tähtajaline üürileping: kumb kaitseb probleemide eest?

«Tähtajalise üürilepingu kehtivuse ajal võib üüri tõsta vaid siis, kui leping on sõlmitud vähemalt kolmeks aastaks ning tõstmise kokkulepe on sinna sisse kirjutatud. See tähendab, et näiteks kaheaastase lepingu korral ei saa üüri tõsta enne kehtiva lepingu lõppemist ja uue sõlmimist. Seda isegi siis, kui selleks tekib põhjendatud vajadus, näiteks olukord üüriturul muutub oluliselt või tarbijahinnaindeks tõuseb,» täpsustab Siht.

«Üürihinna tõstmine tasub alati läbi mõelda, kas see on mõistlik ja põhjendatud. Üürileandjad ei arvesta sageli, et sellega kaasneb risk teenimise asemel hoopis üüritulu kaotada. Stabiilne üürisuhe on igal juhul mõistlikum, kui liiga tihti üüri tõsta ja riskida sellega, et üüripind seisab pikalt tühjana,» rõhutab ta.

Milline leping kaitseb puuküürniku eest?

Kinnisvara omanike seas on levinud arvamus, et puuküürnikust (ehk üürnikust, kes ei maksa üüri, kuid vaatamata sellele keeldub välja kolimast) on lihtsam vabaneda tähtajalise lepingu lõppedes.

«See tekitab küsimuse. Miks inimene, kes on mis iganes põhjusel ületanud normaalse maksekäitumise barjääri ja keeldunud üürimakseid tegemast, peaks perioodi lõppedes järsku lepingust kinni pidama? Kui üürnik on siiani kokkuleppeid ignoreerinud, teeb ta seda tõenäoliselt ka edaspidi,» arutleb Siht.

Tasub teada ka seda, et iga tähtajaline leping muutub tähtajatuks, kui üürnik jätkab pärast tähtaja möödumist eluruumi kasutamist, aga uut lepingut sõlmitud ei ole. «Puuküürnike juhtumite korral peab omanik olenemata lepingutüübist pöörduma üürniku väljatõstmiseks üürikomisjoni või kohtu poole. See protsess võib olla väga pikk ja keeruline ning sellele ei avalda mõju lepingu tüüp ega üürisuhte pikkus,» täpsustab jurist.

Rendinis õnnestub enamasti sellised olukorrad lahendada kohtuväliselt või tavapärasest kiiremini tänu platvormi hoolikalt paika pandud protsessidele. «Me nõustame üürileandjat, kui üürnik jääb võlgu ja keeldub välja kolimast ning aitame tal juriidiliselt korrektsete sammudega mitte maksvast üürnikust kiiresti vabaneda. Lisaks hüvitame üürileandjale üürniku süül tekkinud varakahju kuni 10 kuu üüri ulatuses ning saamata jäänud üüri- ja kommunaalmaksed kuni kolme kuu ulatuses,» selgitab Rendini õigusjuht.