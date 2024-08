Hüvasti tualettpaber! Uuendused, mis muutsid sanitaartehnika maailma

Kuigi need WC-potid said Aasias, eriti Jaapanis, kiiresti väga populaarseks, võtavad lääneriigid seda uuendust vastu ettevaatlikumalt. «Läänes on tualettpaber endiselt laialdaselt kasutusel ja juurdunud harjumusi on raske muuta. Samal ajal on Jaapani kultuuris hügieenile alati suurt tähelepanu pööratud. Näiteks koristavad põhikooli lapsed ise oma klassiruume ja vannitubasid ning Jaapani kodud on alati laitmatult korras. Pesufunktsiooniga WC-potid, mis tagavad kõrgeima hügieenitaseme, on seetõttu selles riigis nii populaarsed,» selgitab Roostalu.