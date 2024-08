Mida tellivad eestlased? Bolt Food avaldas platvormi kõige populaarsema toidu

«Meil ei saaks tähistada Bolt Foodi viiendat aastapäeva ilma meie klientide, restoranide ja kulleriteta. Aastate jooksul on platvormi kaudu sissetulekut teeninud üle 25 000 kulleri, kellest üle 3000 on ka praegu aktiivsed. Oleme tänulikud kõikidele partneritele, kellega sellel teekonnal kokku oleme puutunud. See on tõesti koostöö meie kõigi vahel ja loodame, et ka järgmised aastad tulevad edukad,» lausus Bolt Food Eesti juht Jaagup Jalakas.

Eestlaste lemmiktoiduks on jäänud alates esimesest päevast burger – ainuüksi lõunasöögiks on kullerid neid kohale viinud üle 800 000. Ööst varahommikuni on üks nõutumaid toiduelamusi hoopis kebab, läbi platvormi on neid kohale toimetatud 40 000 tükki. Järgmisteks populaarseteks valikuteks on sushi, pastad, poke kausid ning salatid, neid telliti viimase viie aasta jooksul umbes 200 000, kuid ega eestlased ka magusale kätt ette pane. Erinevatele soolastele toitudele on juurde lisatud 500 000 šokolaadi või koogitükki.

Platvorm alustas küll toidu kohaletoimetamise teenusena, kuid aastate jooksul on mõeldud, milliseid tooteid ja teenuseid saab veel pakkuda, et inimeste elu mugavamaks muuta: «Täna keskendume üha enam tarbe- ja toidukaupadele. Vajadusel toome ka iPhone'i ukselävele. Talvel on inimesed tellinud meilt isegi küttepuid,» tõi Jalakas näiteid.

Ta lisas, et aastate jooksul on tehtud ka mitmeid huvitavaid eksperimente ja koostöid: «Eelmise aasta jõulude ajal viisime kuusepuid otse inimeste ukse ette, sel aastal uuendasime oma partnerkullerite nutiseadmeid ning koostöös ALPA Kidsiga annetasime SOS Lastekülale umbes 200 allesjäänud tahvelarvutit.»