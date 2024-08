Pärast pikka eemalolekut koju naastes tuleb teha üks liigutus, mille tegemata jätmisel riskid tervisega

«Kui korteri või eramu torudes on vesi seisnud nädalaid, võivad tekkida soodsad tingimused bakterite kasvuks. Seetõttu tuleks esmalt avada kõik kasutuseta olnud kraanid ning lasta veel voolata. Loputamiseks kuluv aeg sõltub kinnistusisese torustiku suurusest, kuid umbes 30 minutit on piisav, et seisev vesi asenduks värske joogiveega,» ütles Tallinna Vee veekvaliteedi juht Kristiina Soovik. Samuti on soovitatav tühjendada soojaveeboilerid, mis on pikalt kasutuseta seisnud, ning vajadusel need puhastada.