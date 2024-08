Raske on Rõuge vallas asuvale Ööbikuoru romantikapaketile midagi kõrvale panna isegi siis, kui seal ööbikud parajasti ei laula, ja seda nad augustis ei teegi. Nutika disainiga 30 meetri kõrgune vaatetorn Pesapuu. Muinaslinnuse asukoht ja vahetult selle ees ootav noorelt rauaaega meenutav eksperimentaalarheoloogiline talukompleks Rõuge muinastalu. Väsimatuid DJsid meenutavad ehedat bassist tantsubiiti tootvad igiliikuritest vesioinad.

Ööbikuoru Villast on Pesapuu kenasti näha, ja üldse – kui vaadet järvele peetakse romantiliseks, siis seda villat ümbritseb lausa kolm järve! Seal asub ka Andrease restoran, mis on avatud suvekuudel. Kui ühel kaunil õhtupoolikul sinna läheme, saabub restorani ka rohkelt pidulikult riietatud daame ja härrasid mingit olulist sündmust tähistama. Ja vaevalt oleme lauda istunud, kui silmame tuntud briti telesaatejuhti ja kirjanikku koos kaaskonnaga ennast kõrvallauas sisse seadmas. Raske on ette kujutada ideaalsemat proloogi kauniks õhtueineks.