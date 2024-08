KAS TEADSID? Mõjuv põhjus, miks peaksid kukeseenehooajast viimast võtma!

Sisaldab rohkelt antioksüdante

Antioksüdandid vähendavad põletikku kehas, võideldes vabade radikaalide vastu. Liblikõielised seened sisaldavad rohkesti antioksüdante, mis võivad aidata ennetada südame-veresoonkonnahaigusi ja muid terviseprobleeme.

Tugevdab luid

Kukeseened sisaldavad D-vitamiini. Kuigi seda esineb pigem väiksemas koguses, on uuringud näidanud, et D-vitamiin on oluline luude tervise säilitamiseks.

D-vitamiin aitab ka ennetada sellist valulikku haigust, nagu osteoporoos. Lisaks aitavad kukeseente põletikuvastased omadused leevendada valu, mis tuleneb sellistest haigustest, nagu artriit. Uuringud on näidanud, et D-vitamiini puudus muudab luud hapraks ja õhukeseks.

Vähendab vähi tekkeriski

Uuringud on näidanud, et kukeseened võivad aidata ennetada erinevate vähivormide teket.

Teises uuringus leiti, et kukeseened on tõhusad vähi ravimisel ja ennetamisel. See on tingitud antioksüdandi ergotiooniin tõhususest, mis esineb tavaliselt seentes.

Parandab naha tervist

Kukeseen on rikkalik B3-vitamiini allikas, mis on särava naha jaoks vajalik. Lisaks sellele on B3-vitamiin oluline akne ravis ja nahaga seotud probleemide, nagu punetuse ja põletiku vähendamiseks.

Uuringud on näidanud, et antioksüdandid, nagu ergotiooniin ja glutatioon, mängivad võtmerolli naha noore ja nooruslikuna hoidmisel ning kortsude vähendamisel.

Vähendab 2. tüübi diabeedi riski

Seentes rikkalikult sisalduv D-vitamiin võib oluliselt vähendada 2. tüübi diabeedi riski. D-vitamiin on üks olulisi vitamiine, mida on vaja diabeedi reguleerimiseks. Lisaks mängib D-vitamiin olulist rolli insuliinitundlikkuses.

Allikas: HealthifyMe