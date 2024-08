Kindavaba elu! Aednik jagab nippi, mis hoiab küünealused mullas songides puhtad

Üks nipp, kuidas takistada mulla jõudmist küünte alla, on kratsida enne põllule minekut seepi. Aiandusekspert Simon Akeroyd õpetab, et küünealused tuleb lihtsalt täita seebiga, mis takistab omakorda mullal sinna jõudmise. Nipil üks hea omadus on see, et käsi pestes lahustub küünte all olev seep lihtsalt ära ning küünealused on puhtamad kui need enne mullas songimist olid.