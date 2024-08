GALERII Presidendi abikaasa Sirje Karis kohtus Ukraina asendusperedega

Sirje Karise sõnul kannavad perevanemad endas mitmeid rolle – olles nii õpetajad, eeskujud kui teejuhid oma lastele. «Iga päev, mis nad lastega veedavad, kujundavad nende laste tulevikku ning haritud, hoolivat ja tulevikku vaatavat Ukrainat,» rääkis proua Karis. Sirje Karis rõhutas, et koolihariduse kõrval on ääretult oluline ka huviharidus. «Perede roll õpihimu toetamisel ja uudishimu süvendamisel on iga lapse arenguks hindamatu väärtusega,» ütles proua Karis.