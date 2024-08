Lisakulud ja kõrgem laenuintress – mis teeb välismaale suvekodu ostmise keerukaks?

Kui on aga hoopiski soov osta välismaine kinnisvara eesmärgiga sinna elama kolida, siis tuleb pöörduda sihtriigi panga poole. «Tuleb arvestada, et laenu taotlemine ja saamine sõltub sihtriigi seadustest ja pankadele kehtestatud reeglitest,» ütles Hakiainen.

«Üldine reegel on, et kõik laenud, liisingud, järelmaksud, käendused ja muud krediidikohustused, ei tohiks moodustada rohkemat kui 40 protsenti leibkonna sissetulekust. Selle sisse käivad ka planeeritava uue laenu maksed. Sealjuures arvestab pank ka olukorraga, kus näiteks euribor võib tõusta,» selgitas Hakiainen.

Hakiainen paneb südamele, et kinnisvara tagatisega laenu intress on tavaliselt kõrgem kui kodulaenu oma ning laenuperiood lühem. «See tähendab, et inimene saab laenata väiksema summa raha, kui näiteks kodulaenu võttes, sest krediidivõimekuse määr on madalam,» selgitas Hakiainen. Samuti saab võrreldes Eestiga välismaale kinnisvara ostmisel laenu võtta väiksemas osas tagatise väärtusest: Citadele panga näitel välismaise kinnisvara puhul kuni 75 protsenti tagatise väärtusest, Eestis asuva korral aga kuni 95 protsenti. «Seda tasub kindlasti juba algusest peale meeles hoida, et inimene valiks oma soovidele ja rahalistele võimalustele sobiva kinnisvara,» ütles Hakiainen.