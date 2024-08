GALERII Millised on Eesti kõige kaunimad kodud?

President Alar Karis ütles Tartu Karlova Koolis Eesti kaunimate kodude tunnustusi üle andes, et koduses Eestis peab igaüks ennast mugavalt tundma ja arvestada tuleb kõigi meie inimestega. «See peab olema nii kohaliku omavalitsuse kui ka riigi ülesanne, aga samuti avalikus ruumis toimetavate ettevõtjate hool,» rääkis president Karis.

Eesti kaunimate kodude tunnustusüritus. Foto: Olari Pilnik/Vabariigi Presidendi Kantselei

Riigipea tõi näiteks, et Tallinnas taastati hiljuti Patkuli trepp, mis viib Balti jaamast Toompeale, kuid sealt on väga raske, kui mitte võimatu üles minna eakal või liikumisraskusega inimesel, sest tuge leida on keeruline. «Käsipuu ei saa olla vaid dekoratiivelement, sellel on igati praktiline roll ja seda tuleb ka arvestada,» sõnas riigipea ja avaldas lootust, et selline «Patkuli trepi sündroom» ei korduks enam.

President Karis rõhutas just kodukaunistamise harivat külge. „See, et me teame, kuidas targalt planeerida oma koduaeda või nutikalt hooldada oma kortermaja, rajada külaplats või avalik linnaruum nii, et kõik tunneksid ennast seal mugavalt,» loetles riigipea. «Kodanikena ootame riigilt toetavat ja usaldavat suhtumist ning samasugust suhtumist ootame ka kaaskodanikelt. Siis on Eesti kodune ja kindel koda.»