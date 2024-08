PILDID Kaubamaja avab Tartus uuenenud toidumaailma, mille sarnast teist piirkonnas ei ole

«Kaubamaja toidumaailm on juba aastakümneid omanud kindlat kohta Tartu toidumaastikul ning kvaliteetse ja eristuva valiku toomine ka Lõuna-Eesti kliendile on meie selge missioon ja kohustus. Peagi avatav toidumaailm saab olema suurem, avaram ja unikaalsem kui eelmine ning selle loomisel oleme pööranud erilist tähelepanu ka jätkusuutlikkusele. Näiteks viime kõik toidumaailma külmseadmed üle uuele CO₂ külmasüsteemile, mille keskkonna jalajalg on oluliselt väiksem,» rääkis Kaubamaja ASi juhatuse liige Erkki Laugus.

Eestlane on alati heast kodumaisest toidust lugu pidanud ja ka avanev toidumaailm annab just selles vallas oma olulise panuse, olles heaks sillaks kodumaiste tootjate ja tarbijate vahel. «Eriti suurt rõhku oleme pannud omatoodangu kõrge kvaliteedi tagamisse ja sortimendi laiendamisse. Kaubamaja Köögi salatid ja soe toit, mis tartlaste seas väga populaarsed, on nüüd saadaval oluliselt laiemas valikus. Magusasõbrad on oodatud linna suurimasse koogiletti, kus on alati saadaval ka kõrge kvaliteediga kodumaise röstikoja ubadest valmistatud kohvijoogid. Uus toidumaailm on meie kingitus kõigile tartlastele, tähistamaks uhkelt kultuuripealinna tiitlit,» selgitas Laugus.