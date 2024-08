GALERII Tai toidu- ja kultuurifestival tõi taas tuhandeid inimesi Balti jaama turule

Sel aastal oli festival suurem ja sisukam kui eelneval aastal. «Festival õnnestus väga hästi: meil oli sel aastal rohkem lette ja rohkem Tai toitu. Paljud inimesed tuli otsima just Tom Yum suppi, mis on eestlaste suur lemmik,» kirjeldab festivali peakorraldaja Chitralada Pensuk. «Positiivne on see, et inimesed ei tule mitte ainult toidu pärast, vaid ka selleks, et kogeda eksootilist Tai kultuuri. Paljud inimesed jagasid oma positiivseid kogemusi Tai reisidest,» lisab Pensuk.

Üks festivali tipphetki oli toidu-show, kus Chitralada Pensuk õpetas valmistama kuulsat Tom Yum Krungi suppi otse laval. Publik sai jälgida, kuidas autentne roog valmib ning kuulda kasulikke näpunäiteid selle kohta, kuidas Tai köögi maitseid koduköögis luua. «Meil kõigil oli Balti jaama turul suurepärane aeg ja Tai kogukond on erakordselt õnnelik, et saab Eestit nimetada oma teiseks koduks tänu eestlaste toetusele, mis on tõeliselt südantsoojendav,» rõõmustab festivali peakorraldaja Chitralada Pensuk.

Sel aastal ühendasid festivalil jõu Tai kogukonnad nii Eestist kui ka Soomest, et tuua külastajateni autentne ja värvikas Tai kultuurikogemus. Festivali külastas orienteeruvalt 1500 inimest, mis näitab, et huvi Tai kultuuri ja köögi vastu on Eestis jätkuvalt suur. «On rõõm näha, kui palju inimesi kogunes, et osa saada Tai kultuurist. See näitab, et meie festivalil on kasvupotentsiaali ning tulevikus võiksime veelgi laieneda ja kasvada Aasia festivaliks,» sõnas Chitralada Pensuk.