5 KÜSIMUST Eesti Arhitektuurimuuseumi uus juht: arhitektuur on suur kompromisside kunst

Muuseumi kõige suurem tugevus on uurimise ja säilitamise kõrval kõik see, mis on suunatud publikule: aktiivne töö inimestega haridustegevuse, sündmuste ja näituste kaudu. Muuseum hoiab läbi oma tegevuste pidevat kontakti avalikkusega ning saab olla see keskne koht, mis viib valdkondlikud teadmised kõigi inimesteni, kaasates ühtlasi arhitektuurihuvilist publikut. Arhitektuuri kõrval on oluline teadvustada ka sisearhitektuuri ajutisust, linnaplaneerimise mitmetahulisust või maastikuarhitektuuri haaret: see kõik moodustab kokku ehitatud keskkonna, milles me igapäevaselt viibime.

Selle põhjendamiseks on päris palju erinevaid nüansse, mis omakorda on väga erinevad. Kõigepealt see, et ühe maja loomine on protsess, mis algab arhitekti ideevisandist ja lõppeb valminud hoonega. Ühe hoone valmimise taga, nii eelloos kui ka järelelus, on palju aspekte, mis kunagi ei kajastu füüsilises ruumis. Projektmaterjali ja erinevate eskiiside säilitamine annab võimaluse vaadata sisse arhitekti loometöösse ja majasse kui protsessi. Arhitektuur on suur kompromisside kunst ning sageli teeb üks maja oma algideest kuni valmimiseni läbi mitmeid erinevaid muutusi. Kõike seda me aga hiljem füüsilises ruumis ei näe ega taju. Arhiivimaterjal annab selleks hea võimaluse.