Vaid kaheksa minutit TikToki päevas võib vaimse tervise tuksi keerata

Probleemi ohjeldamiseks soovivad uuringu autorid, et TikToki pööraks rohkem tähelepanu sisule, mis nende platvormile üles laetakse, eriti kui see soodustab ebatervislikku käitumist.

Uuringu andmed koguti 2021. aasta keskel, peaaegu kolm aastat enne seda, kui TikTok uuendas oma kogukonna juhiseid, et piiramaks riskikäitumise ja probleemse sisu levitamist. Nüüd on juhistes kirjas, et TikTok ei luba oma platvormile sisu, kus reklaamitakse ohtlikku kaalulangetamist.

TikToki pressiesindaja ütles kolmapäeval NY Postile, et ettevõte töötab selle nimel, et kasutajatel oleks mitmekesine ja turvaline vaatamiskogemus, kuna see. Tuletades samas meelde, et inimestel on sisu osas erinevad maitsed.