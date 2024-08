ON, MIDA OODATA Hinnatud tippkokk ja toitlustusettevõtja avavad Arteri kvartalis uue restorani

«Mõte kohviku ja restorani pidamisest on alateadlikult peas keerelnud juba pikemalt, kuid seni oli see sobiva koha ja partneri puudumisel vaid mõtteks jäänudki. Võimalus luua Arterisse koht, kuhu tahaks ka ise minna kellaajast sõltumata, kõnetas mind nii võimaluste, partnerluse kui ka asukoha poolest. Kokana annab see mulle rohkelt võimalusi enese väljendamiseks,» sõnas Aroma peakokk Silver Saa. Varem on Saa töötanud peakokana restoranides Salt, Fabrik, Ore ja Lahepere Villa.

Uus söögikoht luuakse koostöös toitlustusettevõtja Toomas Lillemetsaga, kes seni on töötanud catering'i valdkonnas. «Unistus oma restoranist on juba ammu olnud väga suur. Minu enda kirglik suhtumine toidukultuuri ja teadmine Silveri pühendumisest inspireerisid oma kohta avama,» lausus Aroma juht Lillemets.

Pagarikoda ja restorani iseloomustab vahemere köök, mis on inspireeritud Itaalia, Hispaania, Kreeka, Prantsuse ja Türgi maitsetest. «Külastajad saavad rännata mööda maailma ja nautida autentseid kohalikke maitseid, mis sobivad nii hommiku-, lõuna- kui ka õhtusöögiks. Värskus ja tasakaal on meie menüü võtmesõnad ehk värskeid kergemaid roogasid ja lisandeid tasakaalustavad toitvad käsitööpastad ja elaval tulel valmistatud pitsad,» kirjeldas Saa ning lisas, et menüü koostamisel on võetud arvesse nii tänapäeva toidutrende kui ka tarbijate toitumisharjumusi.