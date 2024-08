ETTEVAATUST Levinud viga hakkliha sulatamisel võib maksta sulle tervise

Hakkliha on populaarne ja mitmekülgne toiduaine, mida ostetakse soodsa hinna korral teinekord lausa mitu pakki. Liha saab lähitulevikus külmutada, kui meeles pidada paari olulist reeglit, vahendab MTV Uutiset.

Hakkliha tuleks kõigepealt külmutada värskena, see ei tohiks olla külmutamise ajal ületanud kõlblikkusaega. Teenindusletist ostetud hakkliha tuleks külma pista kohe selle ostmispäeval.

Mida rasvasem on liha, seda kiiremini rikneb see ka sügavkülmas. Näiteks rasvast hakkliha ei tohiks külmutada kauem kui kolm kuud, samas kui veidi lahjemat hakkliha võib säilitada kuni pool aastat. Seda loomulikult juhul, kui sügavkülmiku temperatuur on vähemalt -18 kraadi.