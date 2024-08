ÄRA MÕTLE ÜLE 7 levinud viga, mida koolilapse toa sisustamisel tehakse

Lapsi ei kaasata

Vanemad eeldavad, et sisustamine on nende töö ja unustavad, et lastetoa puhul võiks olla ka lastel selles oma roll. Nii võib juhtuda, et vanemad valivad värvid, mööbli, valgustid ja muud detailid enda maitse-eelistustest lähtuvalt. Lastele on ise otsustamine ja ise tegemine väga tähtsad, seega tuleks neid pisut suunates kaasata, nii valikute kui ka jõudu mööda remondi tegemise protsessi. Lapse toa seinale värve valides võiks küsida lapselt, milliseid värve või nende kombinatsioone ta eelistab, aga seejuures suunata siiski heledamate või pastelsemate värvide poole, mis lasevad ruumil paista avaramana. Lapsel on toast palju suurem rõõm kui ta on saanud selle loomises ise kaasa rääkida ja osaline olla.