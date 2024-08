IKEA avab oma toodetele teise ringi müügikeskkonna

Veebituru nimeks on Ikea Preowned ning hetkel saab teenust kasutada ainult Madridis ja Oslos. Neil turgudel katsetatakse detsembrini ning siis otsustatakse, kuidas edasi minna. Plaan on ühel päeval laieneda veebituruga üle maailma.

Taaskasutust soosiva veebikeskkonna loomine on osa Ikea jätkusuutlikkuse püüdlusest, kuna nii ei leia kasutatud asjad esimese hooga tee prügimäele. Tegemist on Ikea imidži jaoks tõsise probleemiga, kuna odavad tooted lõpetavad suurema tõenäosusega prügimäel. Samuti ei saa mainimata jätta ka tõsiasja, et Ikea teenib kaupade edasimüügist ka oma raha.