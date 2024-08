Pane vaim valmis! Krulli kvartalis toimub järjekorras üheksateistkümnes Disainiöö

Oluline osa Disainiöö disainifoorumist on pühendatud neli aastat väldanud Euroopa Liidu projekti «SMOTIES - Creative Works for Small and Remote Places» tutvustusele ja esitlustele. Kümme osalenud riiki jagavad oma kogemusi sellest, kuidas disaini- ja kultuurialased projektid ning koostöö kohalike loomeinimestega on toonud nendesse piirkondadesse uue elu läbi inimesi väärtustava elukeskkonna tekke. Hinnalise kogemuse on omakorda raamatuks «Remote Places, Public Spaces» koondanud Michael Dumiak, tulles ise Disainiööle ka raamatut esitlema.