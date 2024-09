Kõrremahla tootja lööb käega: paberkõrred lihtsalt ei tööta!

Minevikku tahetakse taaselustada meilgi populaarsel Saksa kõrremahlal Capri Sunil, mida toodab samanimeline ettevõtte, mis omakorda kuulub läbi mitme teise firma USA kontsernile ADM (Archer-Daniels-Midland Company).

Paberkõrred on populaarse kõrrejoogi külge kleebitud aastast 2021, kuid seda muudatust on algusest saatnud suur probleem. Paberkõrs ei ole piisavalt tugev, et avaust katvast kilest läbi murda ning kõrrel on halb komme joogi sees ära sulada.

Kõrremahala tootja Capri Sun Groupi tegevjuht Roland Weening kurtis veel hiljuti Šveitsi meediale, et kõrred lihtsalt ei toimi ning neil on plaan tuua plastkõrred tagasi.

Üleminek paberkõrtele oli tingitud Euroopa Liidu kehtestatud seadusele, mis sellised kõrred keelas, vähendamaks ühekordsete plasttoodete hulka.

Muudatus pahandas aga eelnimetatud puuduste tõttu paljusid tarbijaid. Capri Sun on proovinud ka kõrsi tugevdada, kuid tulutult. Aastal 2022 tuldi selliste uute kõrtega välja, kuid kliendid vahet uue ja vana versiooni vahel ei märganud.

Capri Suni tegevjuht ei ole otseselt paberkõrte vastu, kuid selgitab, et nende toote puhul need ei toimi. Muudatustest tingitult on saanud pihta ka nende müüginumbrid – inimesed ei viitsi sellega lihtsalt jännata.

Nüüd soovib joogipakifirma Šveitsis esialgu naasta vana plastvariandi juurde. Kuna Šveitsis EL-i keeld ei kehti, jätkavad sealsed konkurendid oma joogipakendite müüki plastikkõrtega, vahendab Bild.

Saksamaal võib taaskasutuselevõtmine olla oluliselt keerulisem, kuna seal ELi keeld kehtib. Capri Suni tegevjuhi Roland Weeningi sõnul töötavad nad endiselt selle nimel, et plasttorusid saaks peagi Saksamaal taas kasutada. See on võimalik erandloaga. Kas muudatus minna tagasi oranžide plastkõrte juurde Euroopa Liidus toimub, näitab ainult aeg.