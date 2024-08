NÄDALA RESTORAN Viimane lahke maja. Narvas

Narva eelmine ja miks mitte järgmine linnapea Katri Raik pani piirilinna kultuuriloolisele reisijuhile pealkirjaks «Viimane lahke maja». See on laenatud Tolkieni «Kääbikust» ja tähistab kohta, kus rändaja saab end veel turvaliselt tunda, enne kui tema teele kerkib pimedusemaa Mordor.

Väga sümboolne kirjeldus Narvast, kus siinpool algab rahulik Eesti ja sealpool algab riik, kus valitseb sõjakas võim. Meie üks säravama sõnaga diplomaate Matti Maasikas on kindel, et Eesti kui Viimane Lahke Maja siin tsivilisatsioonide piiril on ilusti elatav, aga vaid siis, kui peame kogu aeg meeles oma asukohast ja suurusest tingitud vajadust rakendada ellujäämiseks vajalikke ettevaatusabinõusid.