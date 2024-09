ÄRA TORMA Tehnik avaldab enim levinud vea, millega nõudepesumasinat rikutakse

Kogenud kodumasinate tehniku Veli Toivase sõnul on nõudepesumasinasse nõudega sattunud toidujäägid levinuimaks põhjuseks, miks remondimees tuleb välja kutsuda.

«Neid on igal nädalal. Eriti ummistub veetaseme regulaatorisse minev voolik ja kamber ning seda seetõttu, et masinasse on sattunud toidujäägid,» rääkis Toivanen Iltalehele.