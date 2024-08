PILK PEALE «MasterChef Eesti: kuulsused köögis» esimesed osalejad on selgunud!

«Mu graafikus oli täpselt ühe projekti suurune auk. Ja ma pelgan tegevusetust rohkem kui tihedat graafikut,» rääkis muusikaettevõtja Kohver, miks saates osalemise kutse vastu võttis ja lisas, et on võtnud eesmärgiks jõuda viie parima hulka.

Ühtlasi meenutas Kohver, et oskas toidukunsti hinnata juba noorena ning miskipärast tundusid kokasaated huvitavamad kui Harry Potter ja multifilmid. Oma firmaroaks peab ta kanarinda ja pannikastet. Aga kokkamiskirge artistil enda arvates ei ole – tema jaoks on söögi valmistamine meditatiivne nikerdamine, mis lõppeb tihti ropendamise ja asjade loopimisega.

Personaaltreener ja fit-modell Amani Kiivikas hakkas toitumise vastu suuremat huvi tundma teismeeas, kui alustas plaanipärase treenimisega. Kuna sport ja toitumine on omavahel tugevalt seotud, siis meeldib talle retsepte enda jaoks tervislikumaks muuta. Fit-modell rääkis, et momendil kui sai teada, et hakkab koos teiste tuntud eestlastega saates võistlema, võttis ta ette ja vaatas süda puperdades varasemad hooajad järele.

«Saates osalemine oli minu jaoks väga suur mugavustsoonist välja astumine ja kuna saate formaat on üle maailma tuntud, siis tundus see once in a lifetime võimalus,» kirjeldas Amani ja lisas, et hoiab ootused madalad. «Võttes arvesse kui «rikkalikult» ma oma fitnessi maailmas söön, on hea, kui ühe saategi vastu pean.»