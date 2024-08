10 AASTAT OOTUST Armastatud piimatootja siseneb kohukeste turule

«Kohuke on nii maitseomaduste kui tootmise iseärasuste poolest unikaalne piimatoode, mis vajab glasuuri tahkestamiseks ja kvaliteedi säilitamiseks pikka jahutusliini. Kuna samal liinil saab toota ainult kohukest, siis on meil tulevikus plaan kohukeste valikut laiendada. Kuigi Eesti on meie põhiturg, siis usume, et meie kohukesel saab olema ka ekspordipotentsiaali,» sõnas Valio Eesti tegevjuht Maido Solovjov.