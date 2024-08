EKSPERT HOIATAB Äripinna koduks ostmine toob kaasa rea varjatud murekohti

Helena-Laura Lesmenti sõnul peab äripinna sihtotstarbega korteri ostmisel meeles pidama, et kodulaenu saamine sellise korteri ostuks on sageli keerulisem ning reeglina tavapärasest kõrgema laenuintressiga.

1Partneri konsultant rõhutab, et isegi kui pank on valmis täna laenu andma, võib omanikul tulevikus tekkida raskusi selle korteri edasi müümisel, kuna järgmine ostja ei pruugi samasugust finantseerimist saada. Samuti ei saa mitteeluruumina registreeritud korteri ostja KredExi eluasemelaenu käendust, mis võimaldaks noortel peredel, noortel spetsialistidel või lasterikastel peredel vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Lisaks ei kehti äripinna omanikule ka kodualuse maa maksuvabastus, mis suurendab omakorda veelgi kinnistu omamisega seotud jooksvaid kulusid. Viimaks toob Lesment välja, et kuigi praktikas esineb seda väga harva, on tegelikult kohalikul omavalitsusel õigus määrata trahv külaliskorterit permanentselt isiklikuks otstarbeks eluruumina kasutamise eest.