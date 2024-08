TEADLASED Tee sisse võiks just nii palju suhkrut lisada

Hollandi teadlased viisid läbi uuringu, milles osales ligi 3000 meest. Teadlased jälgisid nende tervist 32 aasta jooksul, et teha kindlaks, kas suhkruga magustatud tee võib esile kutsuda tõsiseid haiguseid, vahendab Vakarys Ekspresas.

Eksperimendis osalejad olid erinevate eluviiside ja toitumisharjumustega. Teadlased nentisid uurimistöö raportis, et magustatud tee ei ei ole organismile kahjulik, kahju teeb liigne suhkrurikaste toiduainete tarbimine. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovituste kohaselt ei tohiks inimene süüa rohkem kui 25 grammi suhkrut päevas. Hollandi teadlased arvutasid sellest johtuvalt välja optimaalse koguse suhkrut, mille võiksime teele lisada. Selleks on 5 grammi ehk umbes teelusikatäis iga tassi kohta.