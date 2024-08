GALERII IKEA avas Tartus uue võimsa esinduse

Lõunakeskuse tegevjuhi Marju Jeedase sõnul on neil hea meel, et IKEA on Lõunakeskuse kaubanduspargis hästi vastu võetud ja see on julgustanud IKEA ettevõtet veelgi laienema. «Uues keskkonnasõbralikus Lõunakeskuse kaubanduspargi hoones seab IKEA ennast sisse senisest veelgi suuremal pinnal, pakkudes lõunaeestlastele veelgi mugavamaid poekülastusi. Uus hoone on A-energiaklassiga ja rakendab paljusid tänapäeva parimaid praktikaid, sealhulgas on katusel 350 kW päikesepark. Hoone juurde on rajatud 140 auto parkimiskohta ning parklal on valmidus kuni kolmekümnele elektriautode laadimiskohale,» rääkis Jeedas.