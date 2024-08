RAHU MAJJA Lõhutud vara ja võlad: kuidas lahendada probleemid üürnikuga?

Rendini õigusjuht Lia Siht avab selle näitlustamiseks paari probleemset juhtumit ning selgitab, kuidas ja kui kiiresti need olukorrad lahenduse leidsid.

Juhtum 1: üürnik jättis viimase kuu üüri ja kommunaalid maksmata

«Sageli muretsevad üürileandjad, kas üürnik ikka tasub neile pärast väljakolimist viimase kuu üüri ja kommunaalid. Nii juhtus ka selle juhtumi puhul. Pärast üürilepingu lõppemist jäi üürnik omanikule üüri- ja kommunaalmaksete eest võlgu veidi üle 900€. Üürileandja pöördus oma murega meie poole ning soovitasime tal saata üürnikule hoiatuse makseviivituse kohta,» kirjeldab Lia Siht.

«Selleks aitasime üürileandjal koostada õiguspärase teate kohustuste täitmise nõuetest, et teavitada üürnikku kahe nädala pikkusest võlgnevuste likvideerimise tähtajast. Lisaks rõhutasime hoiatuses, millised on järgnevad sammud võlgnevuste mittetasumisel. Tähtaja saabudes kinnitas omanik meile, et üürnik on oma võlgnevuse talle tasunud ning olukord lahenes kokku kahe nädalaga,» selgitab Siht.

«Selles juhtumis on peidus ka selge õppetund. Tihti piisab probleemide lahendamiseks aktiivsest suhtlusest ning kolmanda osapoole kaasamisest. Inimesed on sageli oma võlgnevuste likvideerimisel usinamad, kui neile selgitada, millised on konkreetsed tähtajad ning mis juhtub, kui tähtaegu eiratakse,» ütleb jurist.

Juhtum 2: üürnik kolis päevapealt välja ja lõpetas üüri maksmise