Kas see limane asi päästab meid nälgimisest?

Jaapani köögi koostisosade valikut kirjeldab ilmselt kõige paremini sõnaga rikkalik. Meie kultuuriruumi jaoks tundmatud või suisa tülgastavad toidud on seal tavapärane osa igapäevaelust. Üheks selliseks on kindlasti vetikad – täpsemalt lehtadrud, mille kuivatatud lehti kutsutakse kombu'ks. Vähe sellest, et tegemist on Jaapani köögi ühe alustoiduga, on kombu keskonnale uskumatult kasulik ning jätkusuutlik kaloriallikas.