RAHVAS ON RÄÄKINUD 3 kasulikku nippi, kuidas veejoomist suurendada

Vee joomise äpp

Nutividinate sõbrad saavad soetada ka spetsiaalse veepudeli, mis on telefoniga ühendatud ja annab päeva jooksul regulaarselt märku, kui palju vett on pudelist tarbitud. Näiteks ütleb pudeliga ühendatud rakendus, et päevasest veenormist on tarbida jäänud veel 25 protsenti või hoiatab palavas kliimas dehüdratatsiooni eest, kui pudel pole piisavalt rakendust leidnud.