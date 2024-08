EKSPERT MURES Maksutõusud võivad kinnisvaraturu taastumise edasi lükata

Igor Habali sõnul kõnnib Eesti majanduse taastumine õhkõrnal jääl ning ebakindlus tuleviku osas pärsib ka kinnisvaraturu kiiremat taastumist.

«Juuli ja august on toonud turule rõõmsamaid uudiseid, kuid üldine meeleolu nii äri- kui erakinnisvara osas on, et valitsuse kärped ja maksutõusud lükkavad majanduskasvu edasi. Mingit paanikat pole, aga sisuliselt rikkusid viimased uudised turgudel niiöelda tuju ära,» kommenteeris Habal.

«Kinnisvarapakkumiste arv on koos müügiperioodidega kasvanud. Suuremad otsused lükatakse edasi ning kui miski praegu kerkib, siis on need üürikinnisvara hinnad. Kinnisvara üldine turutõusu prognoos lükkus 6-12 kuud edasi, pigem järgmise aasta keskele,» lisas Habal.

«Suures plaanis püsivad kinnisvarahinnad ja tehinguaktiivsus senisel tasemel. Praegu on turul keskmises seisukorras tüüpkinnisvara ülepakkumine ja tehingu tegemiseks tuleb ostjale vastu tulla, millele viitab ka selle segmendi pakkumishinna langus. Uute korterite müügiaktiivsus on mullusega võrreldes küll paranenud, aga pakkumine ületab samuti selgelt nõudlust,» lisas Habal.

«Erilisem kinnisvara müüb igal ajal paremini – kas siis ideaalne asukoht, tuntud naabrid või väga hea planeering. Nõutud kaup leiab omaniku kuu-paariga, keskmiselt on tehinguperioodid aga pikenenud 3-6 kuuni. Praegu võidab see, kel vaba raha, sest turul valikut on ja aktiivselt kaubeldes on võimalik väga häid tehinguid leida,» rääkis Habal.

Eksperdi sõnul on kinnisvaraturgude aktiivsus paljudes arenenud riikides ning Euroopa Liidus keskmiselt, erinevalt Eestist, juba veidi kasvavad.

«Meid hoiavad tagasi peamiste kaubanduspartnerite – Skandinaaviamaade ja Saksamaa majanduste vindumine. Suures plaanis ootab kogu Euroopa intressimäärade langust – senine pole majanduste taaskäivitamiseks olnud piisav ja pigem on lähiajal oodata positiivseid arenguid,» lisas Habal.

«See kõik aga jõuab majandusse ja kinnisvaraturule 6-12 kuulise viitega – kui inimeste kindlustunne ja sissetulekud paranevad ja edasi lükatud otsuseid hakatakse realiseerima,» rääkis Habal.