PIILU SISSE Blake Lively naudib eraleus rahu ja vaikust — seda tõestab ka tema koduvalik

Pound Ridge, New York: maalähedane pelgupaik

Pärast kuus kuud suhtes olemist ostis paar kahe miljoni dollari eest kodu Bedfordi, New Yorki, kuid müüs selle peagi maha. Nüüd elavad nad lähedal asuvas Pound Ridge'i maakodus, mis maksis neile 5,7 miljonit dollarit. See seitsme magamistoa ja kuue vannitoaga maja, mis asub 11 aakri suurusel kinnistul, on täis ajaloolist võlu. Nende kodu on ehitatud üles vanast laudast, mida kaunistavad õunaaed, kalatiik ja külalistemaja. Sisekujundus on rustikaalne ja soe, rõhutades puitpindu ja hubaseid valgusteid.

Tribeca, New Yorgi linn: stiilne linnakorter

2017. aastal lisaks sellele ka korteri TriBeCa naabruskonnas asuvas 443 Greenwich Street hoones. See endine raamatuköitmise tehas on nüüd luksuslik elamukompleks, kus on 53 loft-stiilis kodu ja kaheksa katusekorterit. Kuigi nende korteri täpne välimus on jäänud laiemale avalikkusele saladuseks, viitavad detailid, nagu valgest tammepuust põrandad, marmorist köögisaared ja eksklusiivne sisehoov sellele, et tegemist on tõelise pärliga, mida sooviks igaüks. Selle hoone on ehitanud CetraRuddy Architecture, mis on taganud, et selle sees olevad ruumid oleksid luksuslikud.