UUS TASE Tallinna kesklinna kerkib unikaalne puidust kortermaja

Hepsor AS-i tütarettevõte Hepsor V7 OÜ omandas kinnistu Tallinna südalinnas, aadressil Võistluse 7, kuhu on plaanis rajada unikaalne keskkonnasäästlik puidust kortermaja.

Arendamisele tuleb neljakorruseline kortermaja. Tegemist on Eesti Kunstiakadeemia teadurite, arhitektide loodud sLender tüüpi kortermajaga, mis on loodud 20. sajandi alguse Lenderi puitmaja tüübile. Hoone rajatakse täielikult puidust konstruktsioonile, välja arvatud hoone keskmes olev trepikoja osa. Projekti keskmes on keskkonnahoid ning kliimakindlust loovad rohetehnoloogilised lahendused, vahendab BSN.