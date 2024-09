POLE PAHA Keskmine Soome kodu on just nii suur

Suuremat pilti vaadates selgub aga, et ühe elaniku elamispind aastal 2023 oli 41,7 ruutmeetrit. See on peaaegu veerandi võrra rohkem kui 1993. aastal, mil soomlaste kodudes oli keskmiselt 32,7 ruutmeetrit ühe inimese kohta. Aastal 2023 oli keskmine kodu suurus umbes 80,3 ruutmeetrit.