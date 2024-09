SILMAD LAHTI Trepikodadest varastatakse järjest rohkem

Trepikojas asju hoida ei tohi

Lisaks sellele, et trepikojas asjade hoidmine pole turvaline, on see seaduse järgi ka keelatud. Päästeamet käib nõude täitmist regulaarselt kontrollimas ja on sel teemal korduvalt kirjutanud. Tulekahju korral põhjustavad trepikojas olevad asjad kaht probleemi: