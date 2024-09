PIILU SISSE Ikea asutaja lapsepõlvekodu läks müüki!

1920ndatel ehitatud 143 ruutmeetri suuruses majas elas Kamprad koos ema Berta, isa Feodori ja õe Kerstiniga. Ikea asutaja Ingvar Kamprad sündis Älmhultis 1926. aastal. Viietoaline kodu asub pea 2000-ruutmeetrisel kinnistul. Esimese hooga pandi maja müüki 4,34 miljoni Rootsi krooni ehk natuke üle 381 000 euro eest, kuid kinnisvara müügiplatvorm Boolie on maja hinnanud 3,65 miljonile Rootsi kroonile ehk 320 000 eurole.

Kinnisvara müügiga tegelev maakler Christer Stjernfeldt ütles BILDile: «Majas elas Ingvar Kamprad kuni 7-aastaseks saamiseni. Eelmine pererahvas oli maja mõni aega tagasi sõpradele müünud ning nüüd on see tagasi turul.»

Mida ostja oma raha eest saab? Maja asub väikesel künkal ning on eraldatud privaatsust pakkuva aiaga. Elamine on sisustatud Rootsi maakodu stiilis ning muidugi leiab sealt ka Ikea mööblit. Stjernfeldt selgitab, et Älmhulti kuulsaima poja tooteid leiab seal igast elamisest!