Vaata ja otsusta ise! Turist vannub, et jäädvustas Windsori lossis Elizabeth II kummituse

Radar Online 'iga rääkindu turist ei kahtle hetkekski, et tegemist on lahkunud kuninganna kuningannaga, kuna nägi kummituslikku figuuri kandmas ka käekotti Launeri brändilt, mis oli Elizabeth II lemmik.

Foto autor räägib, et kummitust oli võimatu silmaga selgelt näha, sest see ilmus vaid sekundiks kui fotokaamera välk. Turist rõhutab, et pole kunagi olnud müstikast ja paranormaalsest huvitatud, kuid jäädvustatud pildid panid teda ümber mõtlema.