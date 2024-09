UNUSTA KEEMIA Siin on 5 ohutut moodust näriliste peletamiseks

Mürkide julmus ja keskkonnamõju

Näriliste jaoks kasutatavad mürgid, eriti antikoagulandid, toimivad vere hüübimise takistamise kaudu. Mürgitatud närilistel tekivad sisemised verejooksud, mis põhjustavad tugevat valu, kurnatust ja võimetust normaalselt hingata, kuni loom lõpuks vaeveldes sureb.

Mürkide kahju ei piirdu vaid närilise kannatustega. «Mürkide kasutamise puhul on kõige suurem oht, et välja pandud mürki või mürgitatud loomi võivad süüa ka teised loomad. Seega võib mürk nii keskkonnas kui ka toiduahelat pidi ohustada teisi organisme,» sõnas zooloog Uudo Timm.

Timmi sõnul võime mürgitatud looma surma puhul sattuda ka ebamugavasse olukorda, kui see peaks surema kuskil raskesti kättesaadavas kohas ning seal lagunedes haisu levitab.

Humaansemad viisid

Õnneks on olemas tõhusaid viise, kuidas närilistega humaansemalt toime tulla. Tutvustame mõningaid meetodeid, mis aitavad närilistest vabaneda nii, et loomad ei pea tarbetult kannatama. Need meetodid on mitte ainult eetilisemad, vaid ka keskkonnasõbralikud ja ohutud teistele elusolenditele.

Looduslikud eemalepeletajad

Mõned looduslikud lõhnad on näriliste jaoks väga ebameeldivad ja ajavad nad teie kodust kaugele. Näiteks piparmündiõli, eukalüpt ja nelk on teada-tuntud vahendid, mida saab kasutada näriliste tõrjumiseks. Leota vatitampoonid nende õlidega ja aseta need kohtadesse, kus teate, et närilised võivad liikuda. Looduslikud eemalepeletajad ei kahjusta loomi, vaid lihtsalt peletavad nad eemale.

Ultraheliseadmed