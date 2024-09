ÄRA UNUSTA Oluline hooldustöö, mille võiks enne sügist ära teha

Krohv

Krohvitud fassaad vajab regulaarset pesu, eriti kui see on heledat tooni. Kontrolli pragusid ja parandage need enne talve, et vältida suuremate kahjustuste tekkimist. Vajadusel võib krohvitud pinda ka üle värvida, kasutades spetsiaalseid ilmastikukindlaid fassaadivärve. Kasuta krohvitud pindade puhastamiseks pehmet harja ja vett. Kui on vaja eemaldada hallitus või sammal, võib appi võtta spetsiaalseid puhastusvahendid. Väga määrdunud krohvipinnad võivad vajada professionaalset puhastust.

Kiudtsemendist voodrilauad

Tänapäevased kiudtsemendist voodrilauad, mis on ka Cedrali valikus, on väga madala hooldusvajadusega. Nendele piisab regulaarsest puhastamisest veega, et eemaldada tolm ja mustus ning et välimus püsiks nagu värskelt paigaldatud. Kiudtsemendist voodrilaudadest fassaadi eeliseks see, et kasutada võib ka survepesurit. Kuna kiudtsemendist voodrilaudadele on värvikihid peale kantud tehases, siis on need eriti vastupidavad ka UV-kiirgusele.

Tellis

Tellisest fassaadid on väga vastupidavad, kuid ka need vajavad aeg-ajalt puhastamist sambla ja hallituse eemaldamiseks. Vuukide kahjustused võivad põhjustada vee sissetungimist, mis omakorda võib viia külmumis- ja sulamistsüklite tõttu telliste pragunemiseni. Vajadusel uuenda vuuke ja kontrolli, et niiskus ei pääseks fassaadi alla. Väldi kõrgsurvepesurit, kuna need võivad vuuke kahjustada.

Ükskõik millise fassaadi puhul on oluline parandustega mitte viivitada. Väikesed kahjustused, nagu praod või lekked, võivad kiiresti suureks probleemiks muutuda.